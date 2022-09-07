الخارجية الأمريكية: واشنطن وبرازيليا تعملان على تعميق العلاقت الاستراتيجية

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أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الاربعاء، أن الولايات المتحدة والبرازيل تواصلان العمل على تعميق علاقتنا الاستراتيجية والاقتصادية الحيوية.



وأضافت الخارجية الأمريكية - في بيان نشر على موقعها الالكتروني - "معًا، يمكن لبلداننا ضمان السلام والأمن الإقليميين، وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة العرقية، وبناء مستقبل آمن وصحي ومستدام ومزدهر للأجيال القادمة".



وتابعت "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب البرازيل بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلالكم في السابع من سبتمبر".



ومضت تقول "بصفتهما أكبر ديمقراطيتين في نصف الكرة الغربي، تشترك الولايات المتحدة والبرازيل في الالتزام بدعم الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة وإظهار فوائدها لجميع الناس".



وتقدم الولايات المتحدة أطيب تمنياتها لشعب البرازيل وهو يحتفل بمرور مائتي عام على استقلاله.