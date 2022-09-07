البنتاجون يتوقف عن قبول مقاتلات F-35 جديدة لاحتوائها قطعا مصنعة بالصين

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون التوقف عن قبول مقاتلات F-35 جديدة لاحتوائها قطعا مصنعة بالصين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " الثلاثاء أنها ستغلق النصب التذكاري الوطني للوزارة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر مؤقتا اعتبارا الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة 9 سبتمبر الجاري وحتى الساعة الثانية من مساء يوم 11 من ذات الشهر.

وأشار بيان صادر عن البنتاجون اليوم إلى أن السبب وراء هذا الإغلاق هو الاستعدادات الخاصة بالفعاليات السنوية لذكرى الهجمات.