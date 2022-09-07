أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

كتب - إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الدواجن في مصر ، اليوم فى المزارع بحوالى 2 جنيه، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 31 جنيهًا، الأمر الذى ينعكس على أسعار المستهلكين ليسجل مستوى تراوح بين 34 إلى 36 جنيهًا للكيلو، حسب الأرقام المعلنة من شعبة الدواجن.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء فى المزارع 31 جنيهًا، وبلغ سعر الساسو 52 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 5.5 إلى 5.75 جنيه، الكتكوت الساسو 5.5 جنيه وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 20 جنيهًا.

كما سجل سعر البيض في المزارع، استقرارًا ملحوظًا، ليبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 51 إلى 53 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 58 جنيهًا وأخيرًا البيض البلدى 60 جنيهًا.

ويصل السعر النهائى للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار والموزعين وتجار التجزئة، الأمر الذي يجعل حلقات التداول على السلعة الواحدة يضيف عليها ارتفاع يصل لنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% للكيلو.