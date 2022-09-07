اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 08:00 ص
أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت أسعار الدواجن في مصر، اليوم فى المزارع بحوالى 2 جنيه، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 31 جنيهًا، الأمر الذى ينعكس على أسعار المستهلكين ليسجل مستوى تراوح بين 34 إلى 36 جنيهًا للكيلو، حسب الأرقام المعلنة من شعبة الدواجن.
 
وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء فى المزارع 31 جنيهًا، وبلغ سعر الساسو 52 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 5.5 إلى 5.75 جنيه، الكتكوت الساسو 5.5 جنيه وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 20 جنيهًا.
 
كما سجل سعر البيض في المزارع، استقرارًا ملحوظًا، ليبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 51 إلى 53 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 58 جنيهًا وأخيرًا البيض البلدى 60 جنيهًا.
 
ويصل السعر النهائى للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار والموزعين وتجار التجزئة، الأمر الذي يجعل حلقات التداول على السلعة الواحدة يضيف عليها ارتفاع يصل لنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% للكيلو.

سعر الدواجن

الفراخ

اسعار الدواجن

الدواجن اليوم

سعر الفراخ اليوم

اسعار الدواجن في مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة