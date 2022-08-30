شعبة الدواجن: كرتونة البيض بـ51 جنيها .. وكيلو الدجاج بـ 29 جنيهًا

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الدواجن في مصر، اليوم الثلاثاء 30-3-2022 في المزارع، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 29 جنيهًا، الأمر الذي ينعكس على أسعار المستهلكين ليسجل مستوى تراوح بين 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو، حسب الأرقام المعلنة من شعبة الدواجن.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع 29 جنيهًا، وبلغ سعر الساسو 52 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 5.5 إلى 5.75 جنيه، الكتكوت الساسو 5.5 جنيه وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 20 جنيهًا.

كما سجل سعر البيض في المزارع، استقرارًا ملحوظًا، ليبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 51 إلى 53 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 58 جنيهًا وأخيرًا البيض البلدي 60 جنيهًا.

ويصل السعر النهائي للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار والموزعين وتجار التجزئة، الأمر الذي يجعل حلقات التداول على السلعة الواحدة يضيف عليها ارتفاع يصل لنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% للكيلو.