وزير التنمية المحلية يوجه بحل فورى لمشكلات المواطنين بشأن انتشار القمامة

كتب: على عبدالرحمن

فى استجابة سريعة.. وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مبادرة "صوتك مسموع" والإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة بالتنسيق مع محافظات القاهرة و الجيزة و القليوبية والإسكندرية والدقهلية ، لسرعة حل الشكاوى التى عرضها برنامج "صالة التحرير" مساء أمس، وتناولت انتشار القمامة والمخلفات فى عدة أحياء هى : دار السلام بمحافظة القاهرة ، و حى الدقى بمحافظة الجيزة خاصة شارع الحسن خلف نادى الصيد و شارع القومية العربية و أرض الجمعية بحى شمال الحيزة ، ومنطقة سموحة بحى شرق الإسكندرية ، و شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة و محيط الدائري أسفل طريق بنها الحر بمحافظة القليوبية ، وفى مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية ، كما تناولت الشكاوى انتشار الإشغالات ، و الأعمدة المعدنية و اطارات السيارات لحجز بعض الأماكن لركن السيارات بالشوارع ، وذلك استجابة لما ورد فى البرنامج الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد .

كما وجه وزير التنمية المحلية ، الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي بإسم وزارة التنمية المحلية للتواصل مع فريق إعداد البرنامج و ابلاغهم بتوجيه الوزير ، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى.

وعلى الفور تواصلت مبادرة "صوتك مسموع" مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المشار إليها ، و أسفر ذلك عن نزول حملات مكثفة من المحافظات لرفع القمامة والمخلفات على مدار اليوم من المحافظات الخمس ، كما تم التنسيق مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات و الأعمدة المعدنية و اطارات السيارات ، و كافة أشكال التعدى على حرم الطرق .

كما أفادت محافظة القليوبية ان شارع احمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة هو أحد آهم شوارع المدينة واكثرها سكانًا و قد ظل الشارع لفترات طويلة يعاني بشكل كبير جدًا من العشوائية وعدم التنظيم وسوء التخطيط والذي رتب عليه وجود العديد من العقارات المتعارضة مع تنظيم الشارع والاكشاك غير المرخصة والاشغالات والجراجات العشوائية والسيارات المتهالكة علاوة على انتشار المخلفات وتهالك شبكات الصرف الصحي.

وفي ضوء خطة المحافظة لتطوير وتنظيم الشارع فقد تم وضع خطة متكاملة لتنظيم وتطوير الشارع وتحويله لمحور مروري يربط مدينة شبرا الخيمة بالطريق الدائري وشبرا بنها الحر، فقد تم إدراجه ضمن خطة تطوير الطرق المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه لتطوير الشارع، وبدأت الشركات بالفعل في تنفيذ أجزاء كبيرة منه إلا أن العمل يتم بشكل مرحلي نظرا لحيوية الشارع، وفي ذات الإطار تم التعامل مع العقارات المتعارضة في الشارع، حيث تمت إزالة عقار يتعارض بشكل كلي مع المحور وجاري استكمال التعامل مع باقي العقارات المتعارضة ، كما أنه تم إحلال الشبكات المتهالكة للمياه والصرف الصحي بالشارع وتم عمل العديد من حملات الاشغالات وإزالة العديد من الجراجات والأكشاك غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الشركات المنفذة لتمهيد الطريق أمام أعمالها دون إيقاف الحركة تمامًا بالشارع.

وبالنسبة للنظافة ونظرا لحيوية مدينة شبرا الخيمة باعتبارها مدينة مليونية ولاهمية شارع احمد عرابي كأحد أهم شوارعها، فقد تم طرح المنظومة على مجموعة من الشركات المتخصصة في هذا المجال وجاري البت الفني والمالي وفور الترسية ستقوم الشركات المتعاقدة باستلام المخلفات من المنازل مباشرة لجمعها بالمحطة الوسيطة ومنها للمقالب العمومية وهو ما سيعمل على منع جمع المخلفات بالشوارع .

و وجهت الإعلامية عزة مصطفى الشكر للوزير على سرعة الاستجابة و التفاعل مع الشكاوى الواردة إليه.

و أكد اللواء هشام آمنة على ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين ، و ما يعرض فى مختلف وسائل الإعلام من مشكلات تعكس نبض الشارع ، والتعامل معها بجدية و بذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضا المواطنين وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجاتهم.

وشدد الوزير علي استمرار وتكثيف حملات النظافة بالمناطق المشار اليها ، و كافة شوارع المحافظات ، وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بصفة دورية ويومية لتفعيل منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم ، وتوفير بيئة نظيفة لهم .