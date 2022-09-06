هونج كونج تبلغ عن أول إصابة بفيروس جدرى القرود لمسافر خاضع للحجر الصحى

كتبت أمل علام

كشفت وكالة رويترز أن هونج كونج أبلغت عن أول حالة إصابة بفيروس جدرى القرود، تم تشخيصها لرجل يبلغ من العمر 30 عامًا، يعانى من أعراض أثناء وجوده فى الحجر الصحى بالفندق بعد وصوله إلى المدينة، حسبما ذكرت وزارة الصحة الصينية.

المريض، الذى زار مؤخرًا عددًا من البلدان بما فى ذلك كندا والولايات المتحدة، سافر إلى هونج كونج من الفلبين فى 5 سبتمبر، وأبلغ عن شعور بعدم الارتياح أثناء وجوده فى الحجر الصحى ويعالج فى مستشفى كوين مارى، وفقًا للمسئول الصحى تشوانج شوك فى إفادة صحفية اليوم الثلاثاء.

وقال إدوين تسوى، المراقب فى مركز حماية الصحة، إن هناك خطرًا منخفضًا للغاية من إصابة أى شخص فى المدينة بجدرى القرود لأن التعرض لفترات طويلة ضرورى لنقل الفيروس.

وأضاف أن المريض، الذى شارك فى أنشطة غير محددة عالية الخطورة أثناء تواجده بالخارج، أصيب بالتهاب فى الحلق وصعوبة فى البلع فى يومه الأول فى الحجر الصحى، بعد أن أصيب بطفح جلدى قبل أيام قليلة.

لم يتم تحديد أى اتصالات وثيقة فى هونج كونج، وسترفع المدينة مستوى التأهب لجدرى القردة وتخطر المسئولين فى الصين ومنظمة الصحة العالمية بالوضع.

وكان الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية قد أكد في بيان، عن أنه حتى وقت سابق من هذا العام، كان القليل من الناس خارج أفريقيا ومجتمع الصحة العامة قد سمعوا عن جدري القرود، في غضون أشهر قليلة، أصبحت كلمة مألوفة، وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 50 ألف حالة إصابة بجدرى القرود و16 حالة وفاة حتى الآن إلى منظمة الصحة العالمية منذ بدء تفشي المرض في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف، يتجاوز عدد الحالات المبلغ عنها هذا العام العدد الإجمالي المبلغ عنه منذ التعرف على جدري القرود لأول مرة في عام 1958 - على الرغم من أنه كان من الواضح أنه كان هناك نقص كبير في الإبلاغ في أفريقيا.