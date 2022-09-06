الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ195 ألف مواطن خلال أغسطس

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ195 ألف و860 مواطن ، من خلال 158 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر أغسطس الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 32 آلف و319 تحاليل معملية وأشعة، وعقد 40 ألف و260 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 2031 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأضاف «عبدالغفار» أن القوافل الطبية قدمت خدماتها الطبية المجانية لـ 810 مواطن ضمن قافلة التأمين الطبي للمهرجان القومي الدولي بالقلعة، والذي عقدت دورته الـ 30، خلال الفترة من 17 حتى 31 اغسطس الماضي، وصرف العلاج لـ 666 مواطنًا، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و789 مواطناً بمحافظة أسوان، و 11 ألف و344 مواطنًا بأسيوط، و 8 آلاف و51 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و 4الآف و536 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و 2629 مواطناَ بالأقصر، و1922 مواطنًا بالبحر الأحمر، و11 ألف و 239 مواطناً بالبحيرة، و12ألف و 30مواطنًا بالجيزة، و7 آلاف و799 مواطناً بالدقهلية، و 1207 مواطنين بالسويس، و13 آلف و 782 مواطناً بالشرقية، و 14 ألف و835 مواطناً بالغربية، و5 آلاف و682 مواطناً بالفيوم.

وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ17 آلف و 10 مواطنين بالقاهرة، و 7 آلاف و391 مواطنًا بالقليوبية، و8 آلاف و644 مواطنًا بالمنوفية، و12 ألف و645 مواطنًا بالمنيا، و2842 مواطناً بالوادي الجديد، و10 آلاف و191مواطناً ببنى سويف، و1071 مواطنًا بجنوب سيناء، و8آلاف و461مواطناً بدمياط، و7آلاف و513 مواطنًا بسوهاج، و3 آلاف و778 مواطناً بقنا، و6 آلاف و510 مواطن بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3آلاف و149 مواطناً بمطروح.