اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 08:50 م
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نائب محافظ أسوان يتفقد الأعمال بمحطة كهرباء مغذى توشكى

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 08:13 م
نائب محافظ أسوان يتفقد الأعمال بمحطة كهرباء مغذى توشكى جانب من الجولة
أسوان - صلاح المسن

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قام اليوم أحمد شعبان نائب محافظ أسوان بتفقد الأعمال بمحطة كهرباء مغذى توشكى بمركز نصر النوبة،  بحضور مسؤولى ومهندسى شركة كهرباء مصر العليا ومهندسي الشركة المنفذة للمحطة ، ضمن مشروعات تطوير شبكات  الكهرباء  بـ٥ قرى فى نطاق الوحدة المحلية لقروى ابوسمبل، ضمن مبادرة حياة كريمة والمحطة الجديدة ستقوم بتغذية شبكات ومحولات قرى  (توماس وعافية و قسطل و توشكى غرب و توشكى شرق و ابوسمبل ) ضمن خطة التطوير التى تشمل شبكات الكهرباء بالقرى المستهدفة بالمبادرة لتحسين الخدمة، ورفع كفاءة التغذية الكهربائية.
 
واستكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخري ذات مقطع مناسبة، ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية.
 
استقبل اللجنه بموقع المحطه  صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة  نصر النوبة و محمد جلال نائب رئيس المركز لشؤون القرى ،  بالاضافه لتواجد مسؤولى شركة الكهرباء بنصر النوبة.

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