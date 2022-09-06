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موسكو: "غازبروم" ستتوجه لمشترين آخرين بعد رفض أوروبا شراء الغاز الروسى

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:58 م
موسكو: "غازبروم" ستتوجه لمشترين آخرين بعد رفض أوروبا شراء الغاز الروسى بيسكوف
كتب أحمد عرفة

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أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أنه بعد رفض أوروبا للغاز الروسي، ستكون محاولات وتوجهات غازبروم أكثر نحو إيجاد مشترين آخرين، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إنه بعد رفض أوروبا للغاز الروسي، ستكون توجهات غازبروم أكثر نشاطا لإيجاد مشترين بدلاء، لكن سيكون من الضروري أيضا دراسة كيفية تعويض الكميات المتراجعة.

 

وتابع المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية: كلما قلّ الغاز المباع إلى الغرب، زادت توجهات بائعي الغاز لدينا أي شركة غازبروم، للعثور على مشترين بديلين. وهذا أمر طبيعي تماما.


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