اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:41 م
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مكتبة الإسكندرية: لدينا 6022 كتابا مهداة من أسرة الراحل نور الشريف وليست للبيع

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:04 م
مكتبة الإسكندرية: لدينا 6022 كتابا مهداة من أسرة الراحل نور الشريف وليست للبيع كتب بمكتبة الإسكندرية مهداة من الفنان نور الشريف
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت مكتبة الإسكندرية أن لا علاقة لها بما تم تداوله مؤخرًا في مواقع التواصل الاجتماعى حول وجود بعض مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف تباع في الأسواق والمزادات.
 
وأكدت المكتبة فى بيان صادر اليوم  أنها قد تسلمت إهداء من أسرة الفنان الراحل في مايو 2016، حصلت بموجبه على حوالي 6022 كتابًا، بالإضافة إلى عدد 167 ورقة وهي عبارة عن بعض الأوراق والعقود الخاصة بشركته الإنتاجية، وكذلك عدد 9 كراسات بخط يده مدون بها بعض الخواطر والملاحظات، ويمكن للزائر تفقد الكتب بقاعة اطلاع المجموعات الخاصة والكتب النادرة بمستوى B2، حيث إنها مفهرسة ومدرجة على قاعدة بيانات المكتبة ويمكن للزائرين والباحثين الاطلاع عليها في أي وقت، كما تؤكد المكتبة أنه لا توجد أي مقتنيات خاصة بالفنان سواء ألبومات صور أو جوائز ودروع تم تسليمها للمكتبة.
 
كتب بمكتبة الإسكندرية مهداة من الفنان نور الشريف (1)
كتب بمكتبة الإسكندرية مهداة من الفنان نور الشريف (1)

كتب بمكتبة الإسكندرية مهداة من الفنان نور الشريف (2)
 بمكتبة الإسكندرية 

كتب بمكتبة الإسكندرية مهداة من الفنان نور الشريف (3)
كتب بمكتبة الإسكندرية مهداة من الفنان نور الشريف (3)

كتب بمكتبة الإسكندرية مهداة من الفنان نور الشريف (4)
مكتبة الإسكندرية 
 
 
 
 
 

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مكنبة الاسكندرية

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مكتبة نور الشريف



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