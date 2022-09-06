مكتبة الإسكندرية: لدينا 6022 كتابا مهداة من أسرة الراحل نور الشريف وليست للبيع

أعلنت مكتبة الإسكندرية أن لا علاقة لها بما تم تداوله مؤخرًا في مواقع التواصل الاجتماعى حول وجود بعض مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف تباع في الأسواق والمزادات.

وأكدت المكتبة فى بيان صادر اليوم أنها قد تسلمت إهداء من أسرة الفنان الراحل في مايو 2016، حصلت بموجبه على حوالي 6022 كتابًا، بالإضافة إلى عدد 167 ورقة وهي عبارة عن بعض الأوراق والعقود الخاصة بشركته الإنتاجية، وكذلك عدد 9 كراسات بخط يده مدون بها بعض الخواطر والملاحظات، ويمكن للزائر تفقد الكتب بقاعة اطلاع المجموعات الخاصة والكتب النادرة بمستوى B2، حيث إنها مفهرسة ومدرجة على قاعدة بيانات المكتبة ويمكن للزائرين والباحثين الاطلاع عليها في أي وقت، كما تؤكد المكتبة أنه لا توجد أي مقتنيات خاصة بالفنان سواء ألبومات صور أو جوائز ودروع تم تسليمها للمكتبة.