اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 07:14 م
أكرم القصاص
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مقتل 21 جنديا يمنيًا فى هجوم لتنظيم القاعدة على موقع أمنى جنوب البلاد

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 07:04 م
مقتل 21 جنديا يمنيًا فى هجوم لتنظيم القاعدة على موقع أمنى جنوب البلاد الجيش اليمنى -أرشيفية
أ ش أ

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أكدت مصادر أمنية يمنية مقتل 21 جنديًا من قوات الحزام الأمنى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي؛ جراء هجوم مسلح شنته عناصر تنظيم القاعدة استهدف موقعا أمنيا جنوب البلاد.

 

وأوضحت المصادر - وفقًا لقناة (اليمن) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن عناصر القاعدة هاجموا الموقع التابع لقوات الحزام الأمني بمحافظة أبين الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينهما استمرت حوالي ثلاث ساعات، نجم عنها مقتل 21 جنديا و6 من عناصر تنظيم القاعدة وأسر آخرين منهم.

 

وأشارت إلى أن الهجوم جاء إثر حملة عسكرية أطلقت قبل أيام في مناطق أبين سميت بـ"سهام الشرق" لتطهير محافظة أبين من التنظيمات الإرهابية.


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