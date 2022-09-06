مقتل عنصرين إجراميين وضبط آخرين متورطين فى استشهاد ضابط شرطة بالأقصر

كتب محمود عبد الراضي

استمراراً لجهود ملاحقة وتتبع عناصر أخطر البؤر الإجرامية بالوجه القبلى، لقى إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما، وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالأقصر.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد باقى عناصر البؤرة الإجرامية ( 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق إتهامهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى العديد من القضايا " سرقة- سلاح- مخدرات" ) بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر.

تم استهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع عنصرين وضبط آخرين، وعُثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية - 4 خزينة – عدد من الطلقات – كمية من المواد المخدرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.