اليوم السابع
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مقتل عنصرين إجراميين وضبط آخرين متورطين فى استشهاد ضابط شرطة بالأقصر

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:45 م
مقتل عنصرين إجراميين وضبط آخرين متورطين فى استشهاد ضابط شرطة بالأقصر قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استمراراً لجهود ملاحقة وتتبع عناصر أخطر البؤر الإجرامية بالوجه القبلى، لقى إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما، وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالأقصر.
 
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد باقى عناصر البؤرة الإجرامية ( 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق إتهامهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى العديد من القضايا " سرقة- سلاح- مخدرات" ) بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر.
 
تم استهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع عنصرين وضبط آخرين، وعُثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية -  4 خزينة – عدد من الطلقات – كمية من المواد المخدرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وتتبع عناصر أخطر البؤر الإجرامية بالوجه القبلى والمتورطين فى واقعة إطلاق النيران تجاه قوات الشرطة حال استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، مما أدى إلى استشهاد ضابطى شرطة.
 

 


مقتل عنصرين اجراميين

قوات الشرطة بالأقصر

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