اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:36 م
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مصرع طفل غرقًا بترعة أبو نشابة بالمنوفية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:25 م
مصرع طفل غرقًا بترعة أبو نشابة بالمنوفية أرشيفية - جسر ترعة
المنوفية –

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لقي طفل مصرعه غرقا، بترعة بقرية أبو نشابة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تلقي اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بغرق طفل داخل ترعة قرية أبو نشابة التابعة لمركز السادات، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى لانتشال الجثمان.

بالمعاينة تبين غرق الطفل " ا ف " 9 سنوات، وتم الانتشال بالتنسيق بين قوات الإنقاذ النهرى والأهالي، وتم نقله لمستشفى السادات المركزي.

بالانتقال والفحص وسؤال أهلية الطفل، أكدوا أن الطفل كان يسير على حافة الترعة وانزلقت قدماه وغرق بالترعة، ونفوا الشبهه الجنائية، وبالعرض على النيابة قررت دفن الجثة.


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