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مصرع شاب إثر سقوط جسم صلب عليه بمركز كفر الدوار بالبحيرة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:57 ص
مصرع شاب إثر سقوط جسم صلب عليه بمركز كفر الدوار بالبحيرة جثة -أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شاب مصرع إثر سقوط جسم صلب عليه أثناء ترجله بمركز كفر الدوار بالبحيرة.
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة وبالفحص تبين استقبال مستشفى كفر الدوار العام خالد.ا.ا  22 سنة جثة هامدة إثر سقوط جسم صلب عليه أثناء الترجل بقرية بشاير الخير البيضا التابعة لمركز كفر الدوار.
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 
 

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محافظة البحيرة

كفر الدوار

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