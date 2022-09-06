محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بمشروع تطوير المناطق غير المخططة

دمياط معتز الشربيني

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع آخر لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، حيث حضره ممثلى الجهات المُنفذة والاستشارية و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق ولجنة الإشراف.

هذا وقد بدأ الاجتماع بعرض معدلات التنفيذ بالمناطق السبعة المدرجة بالمشروع وهم "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح"، كما بحثت " محافظ دمياط " سُبل تخطى اى معوقات لاستكمال أعمال رفع كفاءة شبكات المرافق ببعض المناطق للبدء فى عمليات الرصف بالاسفلت بالطرق الرئيسية و بالانترلوك بالشوارع الفرعية ببعض المناطق واستكمال أعمال الرصف الجارية بمناطق أخرى قبل بداية فصل الشتاء.

وفى هذا السياق أكدت " المحافظ " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للانتهاء من كل منطقة بالكامل ، مؤكدة أيضًا على ضرورة وضع جدول زمني يتضمن مواعيد الانتهاء من تلك الأعمال، كما أشارت إلى ان المحافظة حريصة على تذليل اى عقبات او مشكلات، مشددة على الإسراع بمعدلات التنفيذ والعمل وفقًا لخطة محددة تتفق مع المتطلبات والمعايير الفنية لتحقيق رؤى هذا المشروع واهدافه المتعلقة برفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بالمدينة.