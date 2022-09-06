محافظ أسيوط يسلم الأم المثالية وسام الجمهورية للكمال.. صور

أسيوط-فريق محافظات

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، شهادة تقدير، ووسام الجمهورية للكمال من الطبقة الثانية للسيدة علية عبدالهادى أبو الليل الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة لعام 2022 نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهاته لإعلاء القيم الإنسانية، وترسيخ معنى الأسرة، وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وتعزيز القيم الإيجابية، والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر.

حضر الاجتماع مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، ووفاء رفعت مدير إدارة الأسرة، والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط.

وعبر محافظ أسيوط، عن سعادته بتكريم السيدة "علية عبد الهادي أبو الليل عبدالرحمن" من قرية نزالى جانوب بالقوصية، والفائزة بالأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة لعام 2022، وتسليمها وسام الكمال من الطبقة الثانية وشهادة تقدير من فخامة رئيس الجمهورية مؤكدًا على اعتزازه، وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتى ضربن أروع الأمثلة في التضحية، والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن، قائلًا إن الأم هى من تقوم بغرس النواة الأساسية للمجتمع، مشيراً إلى أهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل راية البناء والتنمية فهي الوحيدة القادرة على إعداد جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار مقدمًا تحية تقدير لكل أمهات مصر بصفة عامة وأمهات محافظة أسيوط بصفة خاصة لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل مثمنًا أيضا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور مشيرًا إلى جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الاهتمام بالمرأة وتمكينها ووضع استراتيجية للنهوض بها لما لها من دور هام في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى نجاحها وتميزها في المناصب القيادية.

يذكر أن محافظ أسيوط، قد كرم – خلال شهر مارس الماضى - الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2022 بحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والتي أجرتها مديرية التضامن الاجتماعي على مستوى مراكز المحافظة وهن علية عبد الهادي أبو الليل من قرية نزالي جانوب بالقوصية الأم المثالية الأولى ومنى فاروق موسى أحمد من قرية موشا بمركز أسيوط الأم المثالية الثانية وسلوى مصطفى محمد محفوظ بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط الأم المثالية الثالثة وايمان راشد هريدي زين الدين من شارع رياض بمدينة أسيوط أم من ذوي الإعاقة وشادية سيد بخيت عبدالله من مدينة الأربعين بحي غرب الأم البديلة، وسوسن محمود كامل عصامي من قرية الحوطا الغربية بديروط أم لابن ذوي الإعاقة بالإضافة إلى تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحليات وهم غالية خليفة خليفة عيد بالوحدة المحلية لمركز القوصية أم مثالية، وسهير محمود محمد أحمد من الديوان العام أم من ذوي الإعاقة وانصاف سيد حسين حسن من مركز ومدينة أسيوط أم من ذوي الإعاقة ،وعفاف سمير مرجان واصف من العقال البحري بالبداري أم شهيد ،وعزيزة أحمد سالمان مسعود من عرب مطير بالفتح أم شهيد ولوله أحمد مرشد عبدالعاطي من قرية النواورة بالبداري أم شهيد.



محافظ يسلم الام المثالية وسام الجمهورية



محافظ أسيوط مع الام المثالية



محافظ أسيوط مع صاحبة وسام الجمهورية