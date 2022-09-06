لو أظافرك هشة ومتقشرة.. 5 نصائح لتقويتها والحفاظ عليها

كتبت إيناس البنا

الجميع يريد أظافر صحية لكي تكون قويًا وصحيًا، ولكن هذا لا يحدث طوال الوقت، تكون أظافر بعض الناس هشة بشكل عام بينما لدى البعض الآخر أظافر قوية، قد تكون أظافرك أيضًا علامة على صحتك وأحيانًا قد تصاب بالتهابات أظافرك، لذلك ، من الضروري إبقائها نظيفة وجافة.

يمكن أن يكون نظامك الغذائي ونمط حياتك أيضًا سببًا لهشاشة وتقشير الأظافرولتعزيزها، من المهم إجراء تغييرات معينة في نظامك الغذائي وكذلك أسلوب حياتك.

وفقا لموقع " thehealthsite "، عندما يفتقر جسمك إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن ، فإن أظافرك أيضًا تميل إلى أن تتأثر بذلك.

هنا ، ألقِ نظرة على النصائح التي يمكن أن تساعدك في تقوية أظافرك.

قللي من تعرض أظافرك للماء:



قد يكون من الممكن تجنب تعرض أظافرك للماء تمامًا، ومع ذلك ، يمكنك الحد من ذلك بارتداء القفازات أو تجفيف يديك تمامًا بعد غسلهما.

راقب المنتجات التي تستخدمها:



قد تحتوي بعض المنتجات التي تستخدمها على مكونات تجعل أظافرك هشة وضعيفة، لذلك، من المهم أن تحافظ على فحص المنتجات التي تستخدمها على يديك وأظافرك.

تجنب أظافر الاكريليك:



عند استخدام أظافر الأكريليك هذه ، فإنها تميل إلى إضعاف أظافرك وقد تؤدي أيضًا إلى تقشيرها، علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون ضوء الأشعة فوق البنفسجية المستخدم ضارًا لبشرتك.

استخدام مستحضرات وكريمات اليد:



يساعد وضع كريمات ومستحضرات اليد على يديك في الحفاظ على ترطيب أظافرك ومنعها من التكسر بسهولة.

اتركي أظافرك خالية من التلميع:



عندما تزيل طلاء الأظافر بعد وضعها لفترة طويلة من الوقت، اتركي أظافرك خالية من الطلاء لبضعة أيام حتى تتمكن من التنفس، هذا يساعدهم على تقوية أظافرك.