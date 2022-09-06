سيناتور جمهوري: ترامب قدم "هدية كبرى" للديمقراطيين‏

نهال أبو السعود

قال النائب الجمهوري السابق عن ولاية بنسلفانيا الامريكية تشارلي دينت، إن خطاب الرئيس السابق ‏ترامب في تجمع هناك كان "هدية كبرى" للديمقراطيين.‏

قال دينت: "معظم المرشحين الجمهوريين لا يريدون أي علاقة مع دونالد ترامب في هذه الانتخابات ‏العامة، إنهم يريدون أن يكون هذا عن جو بايدن والديمقراطيين ، ولكن بقدر ما يدخل ترامب نفسه ‏في هذه المحادثة ، فإنه يمنح الديمقراطيين هدية كبيرة في الوقت الحالي"‏

تم وصف التجمع بولاية بنسلفانيا على أنه دعم لمرشح الجمهوريين في مجلس الشيوخ محمد أوز ‏والمرشح لمنصب الحاكم دوج ماستريانو - ولكنه كان أيضًا أول اجتماع لترامب بعد أن نفذ مكتب ‏التحقيقات الفيدرالي أمر تفتيش في مقر إقامته واستعاد وثائق سرية احتفظ بها بعد انتهاء ولايته ‏الرئاسية.‏

وأضاف دينت: "أنا لست متأكدًا من أن الرئيس السابق ترامب قد أفاد أي شخص بهذا الخطاب ‏الليلة"‏

كشف استطلاع حديث ان أوز ، جراح القلب والشخصية التلفزيونية ، متخلفًا عن جون فيترمان في ‏سباق مجلس الشيوخ بالولاية.‏

وتابع دينت: "محمد أوز لا أعتقد أنه يريد أن يكون بالقرب من دونالد ترامب في انتخابات خريف هذا ‏العام. إنه لا يفيده بأي شيء. إنه يحتاج إلى كسب ناخبين متأرجحين ومستقلين وبعض الديمقراطيين ‏، ومن الصعب فعل ذلك في حين أن ترامب في الحقيقة يلعب ويخدم القاعدة.‏

انتقد ترامب خلال خطابه مكتب التحقيقات الفدرالي لبحث مارالاجو ، واصفا إياه بأنه "أحد أكثر ‏انتهاكات السلطة المروعة من قبل أي إدارة في التاريخ الأمريكي".‏