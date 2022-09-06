سيناتور جمهوري: ترامب قدم "هدية كبرى" للديمقراطيين‏

قال النائب الجمهوري السابق عن ولاية بنسلفانيا الامريكية تشارلي دينت، إن خطاب الرئيس السابق ترامب في تجمع هناك كان "هدية كبرى" للديمقراطيين.
قال دينت: "معظم المرشحين الجمهوريين لا يريدون أي علاقة مع دونالد ترامب في هذه الانتخابات العامة، إنهم يريدون أن يكون هذا عن جو بايدن والديمقراطيين ، ولكن بقدر ما يدخل ترامب نفسه في هذه المحادثة ، فإنه يمنح الديمقراطيين هدية كبيرة في الوقت الحالي"
تم وصف التجمع بولاية بنسلفانيا على أنه دعم لمرشح الجمهوريين في مجلس الشيوخ محمد أوز والمرشح لمنصب الحاكم دوج ماستريانو - ولكنه كان أيضًا أول اجتماع لترامب بعد أن نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر تفتيش في مقر إقامته واستعاد وثائق سرية احتفظ بها بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
وأضاف دينت: "أنا لست متأكدًا من أن الرئيس السابق ترامب قد أفاد أي شخص بهذا الخطاب الليلة"
كشف استطلاع حديث ان أوز ، جراح القلب والشخصية التلفزيونية ، متخلفًا عن جون فيترمان في سباق مجلس الشيوخ بالولاية.
وتابع دينت: "محمد أوز لا أعتقد أنه يريد أن يكون بالقرب من دونالد ترامب في انتخابات خريف هذا العام. إنه لا يفيده بأي شيء. إنه يحتاج إلى كسب ناخبين متأرجحين ومستقلين وبعض الديمقراطيين ، ومن الصعب فعل ذلك في حين أن ترامب في الحقيقة يلعب ويخدم القاعدة.
انتقد ترامب خلال خطابه مكتب التحقيقات الفدرالي لبحث مارالاجو ، واصفا إياه بأنه "أحد أكثر انتهاكات السلطة المروعة من قبل أي إدارة في التاريخ الأمريكي".
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