اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:33 م
أكرم القصاص
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زيلينسكي يطالب بمزيد من الضغط على روسيا لتحقيق السلام

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:00 م
زيلينسكي يطالب بمزيد من الضغط على روسيا لتحقيق السلام زيلينسكي
أ ش أ

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على أهمية زيادة الضغط على روسيا لتحقيق السلام.

وكتب زيلينسكي في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "أجريت محادثة مثمرة مع نانسي بيلوسي وأعربت عن امتناني للكونجرس الأمريكي وشعب الولايات المتحدة لدعمهم أوكرانيا بقوة في مواجهة التدخل العسكري الروسي".

وأضاف أنه من المهم زيادة الضغط على روسيا لتحقيق السلام.

 


زيلينسكي

روسيا

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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