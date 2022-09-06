زيلينسكي يطالب بمزيد من الضغط على روسيا لتحقيق السلام

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على أهمية زيادة الضغط على روسيا لتحقيق السلام.

وكتب زيلينسكي في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "أجريت محادثة مثمرة مع نانسي بيلوسي وأعربت عن امتناني للكونجرس الأمريكي وشعب الولايات المتحدة لدعمهم أوكرانيا بقوة في مواجهة التدخل العسكري الروسي".

وأضاف أنه من المهم زيادة الضغط على روسيا لتحقيق السلام.