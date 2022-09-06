رحلة أسرة للبحث عن الثراء السريع.. دجالون أوهموهم بوجود كنز أسفل منزل

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط عامل وزوجته وأبنائهما بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل منزلهم في دائرة قسم روض الفرج، عن أن المتهمين قاموا بالاستعانة بمشعوذ "دجال" اوهمهم أنه يوجد اثار مدفونة في باطن الأرض أسفل منزلهم تعود إلى العصر الفرعونى، حيث تبين أن المتهمين قاموا بالاتفاق من ذلك المشعوذ على مساعدتهم في استخراج تلك القطع الأثرية من باطن الأرض مقابل مبلغ من المال عقب بيعها خارج البلاد.

وأضافت التحقيقات، أن المشعوذ طلب منهم شراء بخور معينة وبعض الأشياء لاستخدامها في استخراج القطع الأثرية، على الفور قام المتهمين بإحضار تلك الأشياء بالفعل، حيث أحضروا أدوات حفر وكتب سحر وشعوذة وكافة الأدوات التي طلبها الدجال، قاموا بالتنقيب في المنطقة التي حددها لهم، وقاموا بعمل حفرة عمية وبعرض كبير، وأدوات حفر وسلالم وحبال لاستخدامها في رفع وإخراج التراب الناتج عن عملية الحفر.

كان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على شخص وزوجته وأبنائهما، أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بروض الفرج وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بورود معلومات أكدتها التحريات، تفيد بقيام عامل وزوجته وابنه وابنتهما، بالحفر خلسة أسفل منزلهم بدائرة قسم شرطة روض الفرج للتنقيب عن الآثار، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص وجود حفرة عميقة وادوات للحفر وجرادل ومجاريف.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.