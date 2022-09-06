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جونسون يشبه نفسه بديكتاتور رومانى فى خطاب الوداع.. ويؤكد: انتهى الأمر

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:04 ص
جونسون يشبه نفسه بديكتاتور رومانى فى خطاب الوداع.. ويؤكد: انتهى الأمر بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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ألقى بوريس جونسون خطابه الأخير كرئيس للوزراء بينما تستعد خليفته ليز تروس للإعلان عن فريقها الوزراى بعد ان يلتقى الاثنان بالملكة اليزابيث، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

 

قال زعيم حزب المحافظين المنتهية ولايته عندما بدأ خطاب الوداع فى داونينج ستريت: "انتهى الامر.. شكرًا لكم جميعًا على خروجكم مبكرًا هذا الصباح. فى غضون ساعتين فقط سأكون فى بالمورال لرؤية جلالة الملكة وسيتم نقل الشعلة أخيرًا إلى زعيم محافظ جديد".

 

كما استخدم جونسون خطابه الأخير للشكوى من أن المحافظين "غيروا القواعد" لإجباره على الاستقالة وترك منصبه قائلا: "سيتم تسليم العصا فيما تحول بشكل غير متوقع إلى سباق تتابع. لقد غيروا القواعد فى منتصف الطريق، لكن لا داعى لذلك الآن ".

 

وقارن جونسون نفسه أيضًا بسينسيناتوس وهو -رجل دولة عسكرى رومانى قاتل ضد الغزو قبل أن يعود إلى مزرعته ثم عاد إلى السلطة فى روما لاحقا ووصف فى التاريخ كديكتاتور روما، قائلا: "مثل سينسيناتوس، سأعود إلى محراثتى ولن أقدم لهذه الحكومة سوى الدعم الأكثر حماسة ".

 

ومن المقرر ان تخاطب تروس، التى هزمت المستشار السابق ريشى سوناك للفوز بمعركة حزب المحافظين، الأمة فى وقت لاحق اليوم.

 

ومن المتوقع أن تعلن عن أعضاء رئيسيين فى حكومتها، مع تقارير تفيد بأن خطة "جريئة" لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة وتجميد الفواتير سيتم تقديمها يوم الخميس.


المملكة المتحدة

اخبار بريطانيا

بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

الملكة اليزابيث



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