اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:43 م
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توقيع اتفاقية تعاون ثقافى بين مجلس الدولة والسفارة الفرنسية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:14 م
توقيع اتفاقية تعاون ثقافى بين مجلس الدولة والسفارة الفرنسية توقيع اتفاقية تعاون ثقافى بين مجلس الدولة والسفارة الفرنسية
أحمد عبد الهادى

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استقبل المستشار عادل فهيم محمد عزب – رئيس مجلس الدولة ، اليوم الثلاثاءا لموافق 6/9/2022 ، مارك باريتى – سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة - والوفد المرافق له، لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالتعاون الثقافي بين مجلس الدولة وبين السفارة الفرنسية.
 
واستهل السفير الفرنسي زيارته بتقديم التهانى إلي رئيس مجلس الدولة بمناسبة توليه رئاسة المجلس.
 
وأعرب المستشارعادل عزب خلال اللقاء عن خالص شكره وتقديره للسفير مارك باريتي على جهوده في دعم الروابط الثقافية والاجتماعية بين مصر وفرنسا، واستعرض دور مجلس الدولة المصري، وارتباطه بنظيره الفرنسي، كما تناول المحاور الأساسية التي يوليها مجلس الدولة اهتمامه الأكبر في الفترة الحالية، ومنها استكمال مشروع ميكنة العمل القضائي والإداري بالمجلس، والتدريب المستمر لأعضاء مجلس الدولة، وتنمية مهارتهم المعرفية واللغوية.
 
وانتهى اللقاء بتوقيع الطرفان بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة المصرى والسفارة الفرنسية بالقاهرة على مختلف الأصعدة الثقافية.
 
 

مجلس الدولة

القضاء الادارى

تعاون ثقافى

فرنسا



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