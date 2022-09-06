تمديد حالة الطوارئ البرتقالية فى 27 إقليما بالشرق العظيم شمال شرقى فرنسا

أ.ش.أ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا، تمديد حالة الطوارئ البرتقالية؛ بسبب اضطرابات العواصف لتشمل 27 إقليما في "الشرق العظيم" وهي المنطقة الإدارية في شمال شرقي فرنسا.

وذكرت الهيئة - وفقا لقناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن حالة الطوارئ البرتقالية تشمل أيضا 10 أقاليم، وهي "الأردين" و"موز" و"مورت وموزيل" (في منطقة لورين بفرنسا) و"راين الأسفل والأعلى" و"فوسج" و"مارن العليا" و"المارن" و"أوب".

وأضافت القناة أن الأقليم الأخرى هي إقليم "إيون" و"أفيرون" و"كوت دور" (تابع لمنطقة بورجوني-فرانش كومته) و"سون العليا " و"بلفور" و"دوبس" و"جورا" و"سون ولوار" و"نيافر" و"أليي" (يقع في منطقة أوفرن-رون ألب في فرنسا) و"بوي دي دوم" بوسط فرنسا و"لوار" (يقع في وسط شرق فرنسا) و"رون" في المنطقة الشرقية الوسطى من منطقة رون-الألب) و"الأين" تابع لمنطقة رون ألب في فرنسا و"لوار" في وسط شرق فرنسا و"هيرولت" و"جارد" في جنوب فرنسا و"كانتال".

وأشارت الهيئة أن هذه العواصف في جنوب البلاد وقد تؤدي الأمطار المتوقع زيادتها إلى تراكمات كبيرة في وقت قصير ما بين 50 و80 ملم من المياه، وستكون أحيانا طويلة الأمد لا سيما في سهول "لانجدوك".

وكان قد تم إعلان حالة الطوارئ البرتقالية في 14 إقليما في وسط فرنسا وإيل دو فرانس والجنوب وأنه، في مساء أمس، شمل هذا القرار إقليمين أخرين هما "هيرولت" و"جارد".