بايدن: سألتقى مع الرئيس الصينى إذا حضر قمة العشرين المقبلة فى إندونيسيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيلتقى مع الرئيس الصيني إذا حضر قمة العشرين المقبلة فى إندونيسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قدم الرئيس الأمريكى جو بايدن، التهانى إلى رئيس وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس، قائلا: "مبروك لرئيسة الوزراء ليز تروس".

وكتب بايدن على تويتر: "إننى أتطلع إلى تعميق العلاقة الخاصة بين بلدينا والعمل فى تعاون وثيق بشأن التحديات العالمية، بما فى ذلك استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا وهى تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسى".