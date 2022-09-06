"بايدن" مهنئا "تراس": "سنتعاون ضد العدوان الروسى على أوكرانيا"

كتب عبد الوهاب الجندى

قدم الرئيس الأمريكى جو بايدن، التهانى إلى رئيس وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس، قائلا: "مبروك لرئيسة الوزراء ليز تروس".

وكتب بايدن على تويتر: "إننى أتطلع إلى تعميق العلاقة الخاصة بين بلدينا والعمل فى تعاون وثيق بشأن التحديات العالمية، بما فى ذلك استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا وهى تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسى".

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، إنها "قبلت دعوة جلالة الملكة لتشكيل الحكومة الجديدة".

وستتولى ليز تراس منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون، وستجد أمامها العديد من الملفات والقضايا المهمة قد تجعل تراس تتساءل عن سبب رغبتها في الوظيفة.

وقالت خلال كلمة لها: "إننا نواجه تحديات عالمية تسبب بها غزو روسيا لأوكرانيا، وسنقف متحدين مع حلفائنا للدفاع عن الديمقراطية في العالم".

وأضافت تراس: "سأتخذ إجراءات سريعة لتخفيض تكلفة الطاقة وضمان الإمدادات، وأثق بقدرتنا على مواجهة العواصف وإعادة بناء اقتصادنا".