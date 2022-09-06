"النقل البحرى" توضح تفاصيل إنقاذ 60 فردا على قارب هجرة غير شرعية بالمتوسط

كتب سيد الخلفاوى

أصدرت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن قيام السفينة "وادي الكرنك" المملوكة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل، بعملية إنقاذ 60 فردا على متن قارب هجرة غير شرعية بمنطقة البحر المتوسط.

وجاء في البيان: أنه أثناء إبحار السفينة "وادي الكرنك" المملوكة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري في رحلتها المتجهة من ميناء سفاجا إلى ميناء دانكرك بفرنسا لنقل شحنة قمح إلى مصر، فقد تلقت الشركة في تمام الساعة 7 مساء بتاريخ 3/9/2022 إشارة من نادي الحماية والتعويض الأمريكي (P&l club) بوجود إشارات استغاثة من قارب في منطقة إبحار السفينة.

وبناء عليه فقد أصدرت إدارة الشركة تعليمات فورية لربان السفينة بتغيير خط السير واتخاذ كل ما يلزم لإنقاذ القارب، وبناء عليه تم تغيير وجهة السفينة بمقدار 40 ميل بحري والابحار لمدة خمس ساعات في اتجاه منطقة القارب المشار إليه، وقامت السفينة بالتواصل مع القارب والاقتراب منه وربطه بجسم السفينة وإمداد ركابه بكافة احتياجاتهم من طعام ومياه وأدوية.

وأشار بيان الشركة إلى انه بالتوازي مع ما سبق قامت السفينة بالتواصل مع مركز البحث والإنقاذ بمالطا أقرب موقع انقاذ) وتم التنسيق على إبقاء القارب على وضعه مربوطاً بالسفينة، ولكن مع اشتداد الأمواج ودخول المياه إلى القارب، تم التوجيه بصعود ركاب القارب إلى سطح السفينة بعد التنسيق مع مركز البحث والإنقاذ بمالطا حفاظا على أرواحهم.

وتابع البيان: بعدما تم السماح لهم بالصعود تبين أن جنسياتهم ما بين سوريين ولبنانيين وفلسطيني الجنسية غادروا من لبنان في صورة هجرة غير شرعية متجهين إلى أحد الموانئ الأوروبية وعددهم 60 فرد " 24 رجل و 12 سیده و 20 طفل و4 رضع" بعضهم كان في حالة إعياء شديدة حيث ظلوا لمدة أسبوع على متن القارب بالبحر، وعلى الفور قامت السفينة بتوفير مساحة للإعاشة لهم بالإضافة إلى تقديم كافة الاحتياجات اللازمة لهم، ولله الحمد لم تحدث أية خسائر في الأرواح وحالتهم جميعاً مستقرة. كما تم التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية من خلال غرفة عمليات الطوارئ بالشركة (Emergency Response Team (ERT ، ووزارة الخارجية المصرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وقطاع النقل البحري بجمهورية مصر العربية ومركز البحث والإنقاذ بمالطا حتى وصول السفينة إلى مالطا وعلى متنها المهاجرين المشار إليهم يوم ٢٠٢٢/٩/٥ في تمام الساعة 6 مساء، وتم انزال جميع الأفراد بسلام والاطمئنان عليهم جميعاً، وذلك على متن لنش تابع لمركز البحث والإنقاذ بمالطا في تمام الساعة 7 مساء

ومن جانبه قدم المهندس كامل الوزير - وزير النقل الشكر لإدارة الشركة على المجهودات التي قامت بها لإنقاذ حياة ال60 فرد الذين كانوا على متن القارب مؤكدا على توفير كل الدعم للشركة ولكافة الشركات العاملة في هذا المجال لاستعادة قوة الأسطول التجارى المصرى.



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