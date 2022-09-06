ظهرت الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، وهى تستند على عصا، خلال استقبالها لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، لقبول استقالته، واستقبال ليز تراس، رئيسة الوزراء الجديدة، لتكليفها بتشكيل الحكومة، خلال إقامتها فى قلعة بالمورال فى مرتفعات اسكتلندا.
وظهرت ملكة بريطانيا فى الصور وهى مستندة على العصا، وسط تقارير عن وجود مشاكل فى الحركة لديها، خلال استقبال رئيس الوزراء السابق وخليفته اليوم.
وأعلن قصر باكينجهام اليوم الثلاثاء، أن ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية قبلت اليوم استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون.
الملكة اليزابيث
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن جونسون تقدم باستقالته للملكة في مقرها بقصر "بالمورال" في اسكتلندا الذي وصل إليه صحبة زوجته كاري جونسون، كما كلفت ملكة بريطانيا ليز تراس بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفى وقت سابق، وصل رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون إلى قلعة بالمورال، حيث سيسلم استقالته إلى الملكة اليزابيث الثانية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.
وفي خطاب الوداع الذي ألقاه، وعد بوريس جونسون بمنح تراس "دعمه الأكثر حماسة" بينما تستعد للإعلان عن خطتها لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة.
واتهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته ، الذي لم يقدم أي اعتذار عن فضيحة الحزب ، المحافظين بـ "تغيير القواعد في منتصف الطريق".
وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر إن خطاب جونسون أظهر أنه "مخدوع تمامًا" بشأن أزمة غلاء المعيشة التي يواجهها الناس بشأن فواتير الطاقة.
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