لندن (أ ش أ)

أعلن قصر باكينجهام اليوم الثلاثاء، أن ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية قبلت اليوم استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن جونسون تقدم باستقالته للملكة في مقرها بقصر "بالمورال" في اسكتلندا الذي وصل إليه صحبة زوجته كاري جونسون. كما كلفت ملكة بريطانيا ليز تروس بتشكيل الحكومة الجديدة. وتابعت الشبكة أن جونسون غادر القصر بعد اجتماعه بالملكة في لقاء استمر لمدة 40 دقيقة.



وفى وقت سابق، وصل رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون إلى قلعة بالمورال، حيث سيسلم استقالته إلى الملكة اليزابيث الثانية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

وفي خطاب الوداع الذي ألقاه، وعد بوريس جونسون بمنح تروس "دعمه الأكثر حماسة" بينما تستعد للإعلان عن خطتها لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة.

واتهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته ، الذي لم يقدم أي اعتذار عن فضيحة الحزب ، المحافظين بـ "تغيير القواعد في منتصف الطريق".

وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر إن خطاب جونسون أظهر أنه "مخدوع تمامًا" بشأن أزمة غلاء المعيشة التي يواجهها الناس بشأن فواتير الطاقة.