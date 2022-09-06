وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن جونسون تقدم باستقالته للملكة في مقرها بقصر "بالمورال" في اسكتلندا الذي وصل إليه صحبة زوجته كاري جونسون.

كما كلفت ملكة بريطانيا ليز تروس بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتابعت الشبكة أن جونسون غادر القصر بعد اجتماعه بالملكة في لقاء استمر لمدة 40 دقيقة.
 
 
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