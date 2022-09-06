المشدد 5 سنوات لمتهم و6 أشهر لآخر للشروع فى قتل شخص بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وبسكرتارية محمد رضا، حضوريًا بمعاقبة متهم بدائرة مركز الرياض بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهامات وألزمته المصاريف الجنائية، وبمعاقبة متهم آخر بالحبس مع الشغل ستة أشهر عما أسند إليه من اتهامات ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية ، وذلك في القضية رقم 10106 لسنة 2022 جنح مركز الرياض المقيدة برقم 1295 لسنة 2022 كلي كفرالشيخ.

وكان المستشار محمد سراج، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال المتهمين للمحاكمة ، وجاء في قرار إحالته الصادر بشأنهما أنهما في يوم 1032022 بدائرة مركز الرياض قد شرع المتهم الأول" فتحي.م.ع"، في قتل المجني عليه" رفيق ا.س.ا" مع سبق إصرار وترصد بأن استوقفه حال استقلاله موتوسيكل قيادته وتعدي عليه بالضرب بسلاح ناري ( فرد خرطوش) وأطلق عليه عيارا ناريا محدثا به إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بأوراق القضية، قاصدا إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته، لسبب لا دخل له فيه وهو نجدة الأهالي له ومنعه من إتمام جريمته بالعلاج، كما أحرز سلاحا ناريا بغير ترخيص ( فرد خرطوش) كما أحرز طلقة نارية لذات السلاح بغير ترخيص أو مصوغ قانوني.

أما المتهم الثاني" رفيق.ا.س.ا"، وآخرين مجهولين ووفق قرار الاتهام والإحالة الصادر من المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ فقد شرعوا في قتل المجني عليه" فتحي.م.ع.ا"، وذلك عن سبق إصرار وترصد بأن استوقفه حال عودته لمنزله وتعدي عليه المتهم الثاني بسلاح أبيض ( ساطور) محدثا به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الموجود بأوراق القضية ،وذلك بأن كاله عدة طعنات قاصدا إزهاق روحه ،كما حازوا واحزروا سلاح أبيض( ساطور) بغير ترخيص أو مصوغ قانوني.