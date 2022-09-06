المجلس الطبى للرعاية الصحية بالأقصر يناقش البروتوكولات العلاجية بمنشآت الهيئة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المجلس الطبى لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إجتماعاً لمناقشة عدد من البروتوكولات العلاجية والموضوعات الطبية، وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تلقى منتفعى التأمين الصحى الشامل أفضل رعاية طبية، وحرص الهيئة على التحديث الدائم لبروتوكولات العلاج بما يتماشى مع أحدث البروتوكولات العالمية، وبما يضمن تلقى المرضى أفضل خدمة علاجية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تطبيق عدد من البروتوكولات لخدمة المواطنين بالمستشفيات والوحدات ومراكز طب الأسرة، والتى تشمل ما يلي:- (بروتوكول علاج قرح الفراش - بروتوكول علاج القدم السكرى - بروتوكول تركيب الماهوكر - بروتوكول حالات البتر الرضى للأطراف - بروتوكول علاج ischemic foot - بروتوكول علاج Fournier gangrene - بروتوكول علاج penil trauma - بروتوكول تركيب ال cvp pediatric - بروتوكول علاج ال facial and neck trauma ).

كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة ببروتوكولات العلاج ودخول وخروج المرضى، حيث عقد الاجتماع برئاسة الدكتور أحمد محمد الطاهر أستاذ واستشارى المسالك البولية بجامعة أسيوط، وبحضور كل من الدكتور إبراهيم أحمد موسى- إستشارى التخدير والرعاية المركزة بمستشفى إيزيس التخصصى، والدكتور صديق أحمد محمد استشارى النساء والتوليد بمستشفى إيزيس التخصصى، والدكتور عادل محمود رمضان إستشارى طب الطوارئ ورئيس قسم الطوارئ بفرع الهيئة، والدكتور أبو النجا عبدالراضى عبدالحكيم إستشارى أمراض الباطنة بمستشفى الكرنك الدولى، والدكتور حسين عبدالمنعم كراع استشارى القلب والأوعية الدموية بمستشفى طيبة التخصصى، والدكتور هدرا عادل أبادير أخصائى الجراحة العامة والمناظير بمستشفى حورس التخصصى، والدكتور عمر خيرى عبد الحكيم اخصائى جراحة التجميل، وبيشوى إدوارد لويز أخصائى جراحة الأوعية الدموية، وحسن عبد الفتاح أخصائى أمراض النساء والتوليد بمستشفى طيبة التخصصى، ومحمد عبد الهادى حافظ مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، والدكتورة أمانى محمد أحمد نائب مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، وسندس إبراهيم أحمد مسئول اللجان الطبية بالفرع.