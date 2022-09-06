الكشف على 662 حالة بقافلة جنوب الوادى الطبية لقرية ساحل الجبل بنجع حمادى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى، قافلة طبية بشرية لقرية ساحل الجبل بنجع حمادى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إن القافلة الطبية تأتى فى إطار دور الجامعة فى تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتوفير الخدمات العلاجية فى مختلف أنحاء الإقليم.

وأوضح الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قامت بالكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 662 حالة، جاءت كالتالى 50 حالة باطنة، 100 حالة رمد، 55 حالة عظام، 30 حالة أنف وأذن وحنجرة، 150 حالة نساء وتوليد، 150 حالة أطفال، 120 حالة جلدية، 7 حالات نفسية وعصبية.

وأشار نصارى، إلى أن صندوق مكافحة الإدمان قام بتوعية المواطنين بأضرار الإدمان والمخدرات على الإنسان والأسرة، وتوزيع الملصقات لتعريفهم بكيفية الابتعاد عن مخاطر الإدمان.