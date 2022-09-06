"الحجر الزراعى": لا تُصَدر شحنات للخارج قبل حصولها على صحة نباتية وتكون سليمة 100%

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، أنه يوجد منظومة متكاملة في تتبع الصادرات الزراعية حتى وصولها إلى الدول المستوردة، قائلا: "مفيش شحنة يتم تصدريها للخارج، ويصدر لها صحة نباتية إلا وتكون سليمة ومضمونة 100% ".

وأضاف الدكتور أحمد العطار، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على قناة سي بي سي، أن الشحنات التي تصدرها مصر للخارج لا تخرج قبل مطابقتها للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، وذلك من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعمل المركزي.

ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية.