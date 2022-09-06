الحبس سنة لعامل و3 أشهر لـ4 آخرين بسبب مشاجرة فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الأولي، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالحبس لمدة سنة لعامل، والحبس 3 أشهر لـ4 آخرين، لاتهامهم باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" خلال مشاجرة بسبب ثمن "فرخة مشوية" بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 488 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 637 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "م ر ب"، 21 سنة، عامل، و"ر م ش"، 54 سنة، عامل، و"ب ر م"، 26 سنة، مرشد سياحي، و"ب ر م"، 24 سنة، طباخ، و"م ر م"، 15 سنة، طالب، في يوم 2 يناير من العام الجاري بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وحال كون المتهم الخامس قد تجاوز الخامسة عشر ميلادياً ولم يبلغ سن الثامنة عشر ميلادياً، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن (فرد خرطوش)، كما حازوا وأحرزوا ذخائر (طلقة واحدة) مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه.

وكانت تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أكدت حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بسبب الخلاف علي سعر "فرخة مشوية"، وضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري "فرد خرطوش"، وجرى ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، إلي أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.