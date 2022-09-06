الأمم المتحدة: تضرر 1460 مرفقا صحيا بباكستان بسبب الفيضانات

كتبت : هند المغربى

قال تقرير مركز إعلام الأمم المتحدة أن الفيضانات في باكستان تسببت في تضرر أكثر من 1460 مرفقا صحيا، منها 432 تضررت بالكامل و1028 تضررت جزئيا، لافتا إلى أنه بشكل عام، الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأدوية الأساسية والإمدادات الطبية محدود.

وأضاف التقرير إلى أنه مع تضرر أو دمار 10% تقريبا من المرافق الصحية في البلد، بادرت منظمة الصحة العالمية بالتدخل سريعا لدعم الجهود الجارية لحكومة باكستان ووزارة الخدمات الصحية الوطنية واللوائح والتنسيق، لضمان توفر الخدمات الصحية الأساسية للمتضررين من الأزمة"، بحسب رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

ومن جانبهم أعرب العاملون في المجال الإنساني عن قلقهم بشأن وضع آلاف النساء الحوامل. تم تحديد ما يقرب من 650،000 مستشفى غير قادرة على التكيف مع الوضع.

ومن جانبها عززت وكالة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من مراقبة الأمراض في المناطق المتضررة من الفيضانات في الأسابيع الأخيرة، كما قدمت منظمة الصحة العالمية الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية ومجموعات الاختبار إلى المرافق الصحية والمختبرات العاملة.