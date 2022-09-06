إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بطما شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج من السيطرة على المشاجرة بين طرفين وضبط 5 من المشاركين فيها من بينهم 2 مصابين بطلقات نارية تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة، والتحفظ على السلاح المستخدم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز بناحية قرية العتامنة ووجود مصابين وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين بناحية العتامنه دائرة المركز " طرف أول " نوال ل ر م 32 سنة ربة منزل مصابه " طلق ناري بكف اليد اليسري " وتم نقلها لمستشفي طما المركزي ووالدة زوجها رضية ا م ع 60 سنة ربة منزل وشقيقها عز النصر ا م ع 48 سنة عامل.

وبين " طرف ثان "جمال م ع ل 47 سنة عامل مصاباً " طلق ناري بالفخذ الأيمن " وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي وشقيقه علي م ع ل 58 سنة عامل وزوجة الأول هناء ع م ع 38 سنة ربة منزل الطرفان أبناء عمومة يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تم تحرير محضرا على بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.