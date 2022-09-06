إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة بالقرنة والزينية ورفع 70 طن مخلفات رى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال محافظ الأقصر، حملات وأعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة الواقعة على طريق محور شمال الأقصر، وذلك فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، وبتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد، شنت الوحدة المحلية لمركز القرنة برئاسة اللواء أحمد جمال الدين حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة عدد 4 منازل عبارة عن منازل بالطوب اللبن وأحواش بالطوب الأبيض على مساحة 1000 متر مربع وذلك بمنطقة السيول.

وفى سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بتنفيذ إزالة عدد 2 منزل آيل للسقوط، كما أوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه يجرى العمل بتنفيذ قرارات الإزالة للمنازل المتعارضة مع محور شمال الأقصر، كما يتم تنفيذ أعمال تركيب الكشافات على الطرق العمومية داخل نطاق المركز.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الزينية برفع نواتج تطهير الرى بتنفيذ قرار 176 الخاص برفع نواتج تطهير الرى برفع 70 طن من التراكمات ومخلفات الرى، وذلك تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.

وكانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدى فى المهد، والتعدى عبارة عن شدة خشبية وسملات خرسانية وهياكل أعمدة حديدية وأسوار من الطوب اللبن على مساحة 285 متر مربع، وذلك بقرية المعلا التابعة لمجلس قروى الشغب، كما تم إزالة عدد 2 حالات تعدٍ على أرض زراعية بقرية الفارسية التابعة لمجلس قروى أصفون على مساحة 350 مترا عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض.



إزالة 6 حالات تعدي على أملاك الدولة بمدينتى القرنة والزينية



جانب من ازالة التعديات بالاقصر