6 خطوات تحمى سائقى التريلات من حوادث الطرق.. تعرف عليها

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

ناشدت الإدارة العامة للمرور، بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.

1-تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

3-مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

4-عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5-مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6-وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.