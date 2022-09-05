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6 خطوات تحمى سائقى التريلات من حوادث الطرق.. تعرف عليها

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:00 ص
6 خطوات تحمى سائقى التريلات من حوادث الطرق.. تعرف عليها حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

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ناشدت الإدارة العامة للمرور، بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.
 
1-تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.
 
2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.
 
3-مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.
 
4-عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.
 
5-مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.
 
6-وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.
 
 
 

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