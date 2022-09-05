19 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية متاح التقديم عليها.. اعرف الشروط

كتب ـ محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الشهادة الإعدادية التقديم بالمرحلة الثانية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث حددت الوزارة 19 مدرسة بدأ التقديم عليها إلكترونيا، نرصد فى التقرير التالى أبرز الشروط وأسماء المدارس.

ـ مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن لا يقل مجموع الطالب عن 200 درجة.

ـ مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين من محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن لا يقل المجموع عن 220 درجة.

ـ مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، ويتاح التقدم للبنين من محافظة الشرقية، وأن لا يقل المجموع عن 230 درجة.

ـ مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، ويتاح التقدم للبنين من محافظتي الشرقية، والإسماعيلية، وأن لا يقل المجموع عن 190 درجة.

ـ مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل المجموع عن 240 درجة.

ـ مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد، وأن لا يقل المجموع عن 190 درجة.

ـ مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن لا يقل المجموع عن 190 درجة.

ـ مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن لا يقل المجموع عن 220 درجة.

ـ مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل المجموع عن 220 درجة.

ـ مدرسة غبور2 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل المجموع عن 220 درجة.

ـ مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة، الشرقية، الإسماعيلية، وأن لا يقل المجموع عن 200 درجة.

ـ مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن لا يقل المجموع عن 190 درجة.

ـ مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات المنيا، وبني سويف، وأسيوط، وأن لا يقل المجموع عن 190 درجة.

ـ مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا، ويتاح التقدم للبنين من محافظة المنيا (إدارتي دير مواس وملاوي)، وأن لا يقل المجموع عن 190 درجة.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، ويتاح التقدم للبنين من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل المجموع عن 220 درجة.

ـ مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل المجموع عن 220 درجة.

ـ مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل المجموع عن 220 درجة.

ـ مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة أسيوط، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل المجموع عن 220 درجة.

ـ مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل المجموع عن 220 درجة.