نواب بريطانيون يخططون لسحب الثقة من "تروس" حال فوزها بانتخابات حزب المحافظين

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يخطط 12 نائبًا من حزب المحافظين في بريطانيا لتقديم خطابات سحب الثقة من ليز تروس إذا فازت في انتخابات الحزب وذلك وفقاً لصحيفة "صنداي ميرور" البريطانية.

ويسعى المحافظون المتمردون لبدء تصويت على زعامة الحزب بحلول عيد الميلاد في محاولة لإحياء فرصة بوريس جونسون لاستعادة منصبه.

وفي حديثه مع الصحيفة، قال أحد أعضاء البرلمان (والذي لم يذكر اسمه): "في أسوأ الأوقات، تكون ليز تروس هي أسوأ خيار ممكن لمنصب رئيس الوزراء".

سيحتاج نواب حزب المحافظين الذين يخططون للتخلص منها إلى الحصول على 54 خطابًا بحجب الثقة عن رئيسة الوزراء الجديدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتفوق المرشحة الأولى تروس على ريشي سوناك في السباق على منصب رئيس الوزراء يوم الاثنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه ديفيد ديفيز ، الذي دعم ريشي سوناك، إنه "من المحتمل" أن تصبح تروس زعيمة حيث حذر من أنها تواجه "ربما ثاني أصعب موقف" لرئيس وزراء في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال لشبكة سكاي نيوز: "الشخص الوحيد الذي جاء بموجز أسوأ هو مارجريت ثاتشر".

ولم يتم الكشف عن أسماء هؤلاء الأعضاء في حزب المحافظين.