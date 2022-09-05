نقابة العلاج الطبيعى: مراكز التأهيل البدني والجيم ليس من حقها استقبال مرضى

كتبت آية دعبس

خاطب النقابة العامة للعلاج الطبيعى ، إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وذلك لطلب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو أحد مراكز العلاج الطبيعى، حيث انه يـدار بـدون تـرخيص ومن غير المتخصصين ومنتحلـي صـفة أخصائي علاج طبيعي، مشيرة إلى أن ذلك يعد كشف لعورات المرضي وانتهاك لحرماتهم.

وأكدت نقابة العلاج الطبيعى، أن مراكز التأهيل البدني والجيم ليس من حقها استقبال مرضي أو استخدام أي وسائل، مشيرة إلى أن المركز المخالف يدعى حصوله على تصريح مزاولة المهنـة مـن لجنـة نقابيـة عمـاليـة تتبع وزارة القوى العاملة وليس لهـا حـق فـي إصـدار أي تراخيص مكانيـة أو شخصية والتراخيص تصـدر من وزارة الصحة.

من ناحية أخرى، كانت قد حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، من التعامل مع "ت.م.ح" حيث أنه يحمل ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى "مزور" يحمل رقم 38946 بتاريخ 22 يوليو 2005، ومُسجل بها بكالوريوس علاج طبيعى تخصص حركى وعضلى، وأوضحت أنه بالكشف عن المذكور فى سجلات وزارة الصحة وسجلات النقابة العامة تبين عدم وجود هذا الاسم، حيث وجد أنه مزور فى ترخيص مزاولة المهنة، مشيرة إلى أنه يعمل بأحد العيادات فى منطقة عين شمس بالقاهرة، لافته إلى أنها تقدمت ببلاغ للنيابة العامة، وبلاغ لوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ضده، والمركز الذى يعمل به.

وطالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين بعدم التعامل مع الدخلاء والأدعياء والتأكد من كارنيه مزاولة المهنة الصادر من النقابة العامة للعلاج الطبيعى، والتراخيص المكانية، والإبلاغ عن أى مخالفات.