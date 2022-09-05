نقابة الأطباء تنعى طبيبا توفى أثناء تأدية عمله

كتبت ـ آية دعبس

نعت نقابة أطباء مصر ببالغ الأسى الطبيب الشاب أحمد محمد حسن مدرس مساعد النساء والتوليد بطب أزهر أسيوط، والذي توفاه الله أثناء تأدية عمله بالقطاع الخاص، ودعت الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ويتقبله من الشهداء.

كانت قد نعت نقابة أطباء مصر، ببالغ الأسى ضحايا حادث قطار الشرقية صباح أمس الجمعة وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما تقدمت النقابة، بخالص التعازى للدكتور علاء عبد السلام استشاري الجراحة العامة بمستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية والذي كان يؤدي عمله في طوارئ المستشفى وفوجئ بابنته روان طالبة كلية الطب ضمن ضحايا الحادث وزوجته وابنتيه وابنه ضمن المصابين، إضافة إلى وفاة اثنين وإصابة سبعة جميعهم من عائلته التي كانت تستقل ميكروباص اصطدم به القطار.

ودعت الله تعالى أن يتقبل الضحايا عنده من الشهداء ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ويلهم الدكتور علاء عبد السلام وأهله الصبر على المصاب الأليم.