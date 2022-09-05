منتدى الدول المصدرة للغاز يعلن عن وظائف شاغرة فى الأمانة العامة

كتبت -مروة الغول

أعلن منتدى الدول المصدرة للغاز عن بعض الوظائف الشاغرة في الأمانة العامة للمنتدى وذلك كما يلي:

وظيفة "منسق مالي أول "، تغلق يوم 25 سبتمبر 2022، الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة.

وظيفة "محلل أسواق الغاز"، تغلق يوم 31 أكتوبر 2022، الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة.

إجراءات التقديم:

يتم إجراء التقييم الأساسي بعد استيفاء المستندات المطلوبة بالكامل، وإرسالها في ملف واحد على بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول المصري، ولن يلتفت إلى أي مستندات غير مكتملة، أو أي متقدم غير مستوفي للشروط والمؤهلات الأساسية، وشهادات الخبرة المعتمدة.

المستندات المطلوبة:

استيفاء نموذج التقديم (النموذج الرسمى المرفق).

Motivation letter

نسخة حديثة من السيرة الذاتية (لا تزيد عن ثلاث صفحات).

نسخ من الشهادات الجامعية والماجستير، وشهادات الخبرة المعتمدة.

الشروط الأساسية للتقديم:

الا يزيد سن المتقدم عن 58 سنة.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

الخبرة التراكمية طبقا لشروط كل وظيفة.

ملحوظة هامة : يرجي التدقيق في قراءة شروط ومتطلبات التقديم المرفقة، وتقديم المستندات المطلوبة كاملة بملف واحد مدمج، حيث أن التقديمات الغير مكتملة يتم رفضها تلقائياً.