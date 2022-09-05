مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات دولية بينها 5 من التشيك

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين، 8 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 115 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من أول أمس السبت وحتي الجمعة المقبل.

وحسب جداول التشغيل اليوم تصل 5 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلتين من إيطاليا، ورحلة داخلية، حيث يتم تسهيل الإجراءات بمجرد وصول السياح ونقلهم للفنادق المختلفة .

وكانت كشفت جداول رحلات الحركة الأسبوعية بمطار مرسى علم الدولى، أن من المقرر أن يستقبل المطار خلال الأسبوع 115 رحلة طيران تقل قرابة 18 ألف راكب على مدار الأسبوع.

وأكدت جداول رحلات الطيران، أن رحلات الطيران التى تصل إلى مطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوروبية بين تلك الرحلات 110 رحلات دولية ورحلة داخلية.

وتبين أن السياحة التشيكية فى المقدمة الرحلات الوافدة تليها الرحلات الإيطالية ثم البولندى والألمانى، وأوضحت الجداول أن المطار من المقرر أن يستقبل 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا و21 رحلة إيطالى، و17 من ألمانيا، و36 رحلة تشيكية، و19 رحلة من بولندا و3 سويسرا، و5 داخلية ورحلة من لكسمبورج.