محافظ بنى سويف يعقد اجتماعا لبحث مستجدات مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقرير أسبوعي"كل فيما يخصه" يشمل نسبت التنفيذ والانـجاز ومعوقات سير الأعمال"إن وجدت" لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية .

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده اليوم ،لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بمركزي ببا وناصر،ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، فيما يتعلق بنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز ومناقشة الحلول والبدائل لتذليل أية معوقات لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة،حيث شهد الاجتماع حضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،الدكتور محمد جبر _منسق عام المبادرة ببني سويف_معاون المحافظ،ومسؤولى القطاعات والأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ المبادرة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والجهات الحكومية والمرافق العامة.

وأشار المحافظ إلى أهمية المبادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذي يستهدف إحداث تطوير في كل التجمعات الريفية بالقرى المدرجة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري لإحداث نقلة كبيرة في جميع الخدمات وكل القطاعات.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها في المبادرة والتي تزيد عن 1600 مشروعا في أكثر من 12 قطاعاً في66 قرية بمركزي ناصر و ببا ،في القطاعات الحيوية والخدمية من:مياه الشرب و الصرف الصحي والتعليم والري والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الخدمية والكهرباء والزراعة والسكن الكريم والطرق وتحسين البيئة والغاز والتضامن، حيث تم الانتهاء من 171 مشروعاً في مركز ببا ، وجار العمل في 401 مشروعاً ، من إجمالي 1131 مشروعاً مستهدف تنفيذها بقرى المركز والبالع عددها 46 قرية ، فيما تم الانتهاء من 63 مشروعاً في مركز ناصر ، وجار العمل في 380 مشروعاً من إجمالي مستهدف 485 مشروعاً في 20 قرية بناصر.

ففي مركز ناصر يجرى العمل في 28 مشروعاً في قطاع مياه الشرب الصرف الصحي و6 مجمعات خدمية و6 مثلها مجمعات زراعية بالقرى الأم، و17 مشروعاً في قطاع الصحة، و12 مشروعاً في قطاع الشباب والرياضة ، و240 مشروعاً وعملية في قطاع الكهرباء ، و4 في الطرق ، 24 مشروعاً في قطاع التعليم ، و9 مشروعات في مرفق الإسعاف ، و23 في الري ، و6 مشروعات في قطاع التضامن الاجتماعي ، و5 مشروعات في الغاز الطبيعى.

وفي مركز ببا يجري العمل 47 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي، و216 مشروعاً في مياه الشرب، و31 مشروعاً في الري ، و24 في قطاع الصحة،ومثلها في قطاع الشباب والرياضة،و6 في التضامن ، و5 في الغاز و5 في الإسعاف ، و2 في الطرق و164 مشروعاً في قطاع الكهرباء ، و12 مجمعاً (6 خدمي و6 زراعي) بالمجالس القروية بدائرة المركز.