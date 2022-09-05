اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد يتفقد مدرسة "التكنولوجيا التطبيقية" ومركز الإبداع الرقمي

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:51 ص
محافظ الوادي الجديد يتفقد مدرسة "التكنولوجيا التطبيقية" ومركز الإبداع الرقمي محافظ الوادي الجديد يتفقد مدرسة "التكنولوجيا التطبيقية"
الوادي الجديد - فريق المحافظات

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تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم الاثنين، تطورات الأعمال بمقر مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ومركز الإبداع الرقمي، يرافقه  سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من القيادات التنفيذية المعنية.
 
وتفقّد المحافظ الأعمال الجارية لإعداد الفصول الدراسية والورشة المُلحقة وتوصيل كابلات الكهرباء، مُوجهًا بالانتهاء من أعمال السور والواجهات واللاند سكيب وتنجيل الفناء الخلفي للمدرسة.
 
 كما وجّه بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم لتنفيذ مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس في إطار توجيهات السيد رئيس الوزراء بالتوسع في زراعة الأشجار المثمرة.
 
وتابع المحافظ أعمال تجهيز مركز الإبداع الرقمي بالمبنى الإداري الجديد، مُوجهًا بإعداد مُقايسة بأجهزة التكييف والتبريد اللازمة، والانتهاء من أعمال اللاند سكيب والسور المحيط بالمبنى منتصف سبتمبر الجاري.
 
 

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