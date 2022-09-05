لافروف: اتخذنا إجراءات وتدابير لتعزيز أمن البعثة الدبلوماسية فى كابول

أ.ش.أ

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اتخاذ إجراءات وتدابير لتعزيز أمن البعثة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول بعد الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمام السفارة الروسية صباح اليوم.

وقال لافروف في مستهل اجتماع عقده مع نظيره الطاجيكي سيروج الدين محي الدين، بموسكو اليوم الاثنين، "لقد جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات على الفور لتعزيز حماية محيط السفارة، وتم إشراك قوات إضافية تابعة لسلطات طالبان وتفعيل قدرات جهاز الاستخبارات ومكافحة التجسس في أفغانستان"، مشددا على ضرورة محاسبة منظمي ومرتكبي العمل الإرهابي.

ووقف لافروف ونظيره الطاجيكي دقيقة صمت تكريما لروح الموظفين الروسيين، اللذين لقيا مصرعهما بالتفجير، عند بوابة السفارة الروسية في كابول.

كانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق من اليوم مقتل موظفين في سفارتها بالعاصمة الأفغانية إثر هجوم إرهابي.