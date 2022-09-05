اليوم السابع
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ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مصنع فى الجيزة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 10:00 م
ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مصنع فى الجيزة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالجيزة، من القبض على صاحب مصنع بحوزته 2 طن لحوم ودواجن فاسدة قبل بيعها على المواطنين ، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، في ضبط (2,95 طن "لحم جاموسى – مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطهيها وتقديمها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع تجهيز وجبات تابع لأحد المطاعم بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


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