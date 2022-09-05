ضبط طن جبن وألبان منتهية الصلاحية قبل إعادة تدويرها وطرحها بأسواق الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن تنظيم المديرية حملة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن والثلاجات والغش التجارى والتدليس، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة الأسواق للتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد مخازن السلع الغذائية بناحية غرب السكة بمدينة الأقصر، وعثر بداخل المخزن على 3970 عبوة جبن وألبان بإجمالي وزن طن و75 كيلو منتهية الصلاحية، وأخرى متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم إتباع الاشتراطات القانونية لتخزين الأغذية قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق مرة أخرى، مما يضر بصحة المواطنين وتحرر محضر رقم 18338 جنح ضد "ش.ا.ي"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة، حيث شارك في الحملة كلا من عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، وجبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية.

وفى نفس السياق كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن إطلاق حملات تموينية مكبرة ومكثفة في الفترات الصباحية والمسائية، على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التموينية، للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار بالأسواق، وحماية المواطنين من الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وكذلك التأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة، خلال الـ30 يوماً الماضية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه أسفرت نتيجة الحملات عن رصد مخالفات بيع سلع منتهية الصلاحية وسلع بدون فواتير ومجهولة المصدر، وأزيد السعر الرسمي وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة، ففى المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، تم صرف 81 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2.6 مليون رغيف/ يوم، وصرف كمية قدرها 3853 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين خلال هذا الشهر.