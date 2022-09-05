سقوط طفل من الطابق الرابع أثناء اللهو بالإسكندرية

أصيب طفل من ذوى الهمم، بإصابات بمختلف أنحاء الجسم إثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الرابع بعقار بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من مستشفى العجمى العام يفيد وصول الطفل "عبدالرحمن.م.ع.م" 8 سنوات، مصاب باشتباه بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى.

وبسؤال والده المدعو "م.ع.م" 37 سنة، عامل، مقيم شارع الحى بمنطقة البيطاش، قرر أن نجله المذكور من ذوى الاحتياجات الخاصة "توحد"، واختل توازنه أثناء اللهو بشرفة الشقة سكنهما بالطابق الرابع وسقط أمام العقار ما أدى إلى لحدوث إصابته المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.