اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تنفيذ مشروعات تنموية من خلال الخطة الاستثمارية بالبحيرة بقيمة مليار جنيه

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:04 ص
تنفيذ مشروعات تنموية من خلال الخطة الاستثمارية بالبحيرة بقيمة مليار جنيه الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوى.
 
وأضافت أن محافظة البحيرة شهدت طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم تم ضخ استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة لم يتحقق عبر عقود من الزمان.
 
وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات بكافة القطاعات لخدمة المواطن البحراوي من خلال الخطة الإستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2022 باعتماد مبلغ 988 مليون جنيه، مشيرة إلى تم  تدعيم 6 قطاعات من خلال  الخطة الجديدة على النحو التالى :
 
 - قطاع الرصف 534 مليون و 594 ألف جنيه
 - قطاع الكبارى 10 مليون و500 ألف جنيه 
- الكهرباء 101 مليون 485 ألف جنيه
 - تحسين البيئة 205 مليون 660 ألف جنيه
 - الأمن والإطفاء 81 مليون 8 آلاف جنيه
 -  تدعيم إحتياجات الوحدات المحلية 54 مليون  780 الف جنيه.
 
 
 

 


خطة استثمارية

العام المالى

محافظة البحيرة

مشروعات استثمارية

نائب محافظ البحيرة



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